Mos (Pontevedra) inicia la tramitación municipal para el Centro Público de Cuidados Intermedios

El Concello de Mos ha recibido la solicitud de licencia urbanística presentada por la Xunta de Galicia para la ejecución del nuevo Centro Público de Cuidados Intermedios que se proyecta en el antiguo Hospital do Rebullón.

Esto supone el inicio de la tramitación municipal necesaria para poder ejecutar las obras, que será analizada por los servicios técnicos y jurídicos conforme a la normativa urbanística vigente, después de que el Consello de la Xunta autorizase la licitación de las obras el pasado 15 de diciembre.

Además, el Concello tramitará la propuesta para que el asunto sea elevado al Pleno de la Corporación para aplicar la bonificación prevista en las ordenanzas fiscales para este tipo de actuaciones, al tratarse de un equipamiento público de interés general.

"La entrada de este proyecto en el Concello marca un momento clave para una infraestructura que tendrá un impacto directo en la calidad de vida de las personas mayores y de sus familias", ha destacado la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, para la que la recuperación del Rebullón "para un uso público y social es una excelente noticia para Mos y para toda el área"

"Desde el Concello trabajaremos para que la tramitación se realice con rigor, seguridad jurídica y con la mayor agilidad posible", ha añadido.

Según lo anunciado por la Xunta de Galicia, el proyecto contará con un presupuesto de 11,6 millones de euros, financiados con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (NextGenerationEU), y con un plazo de ejecución previsto de 18 meses desde el inicio de las obras.

Este nuevo centro estará destinado a la atención de personas mayores que ya han recibido el alta hospitalaria pero que aún necesitan cuidados específicos antes de regresar a su domicilio o a un centro residencial, reforzando así la continuidad asistencial entre el ámbito sanitario y el social.