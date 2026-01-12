Críticas contra la instalación de Zonas de Bajas Emisiones en Vigo al no reforzarse el transporte público

El Partido Popular de Vigo ha criticado que la próxima entrada en vigor de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad no tenga previsto un refuerzo en el transporte urbano en las cuatro zonas afectadas, Centro, Praza de Portugal, O Calvario y Bouzas.

Un "sinsentido", según el portavoz municipal popular, Miguel Martín, ya que resulta "sorprendente" que la implantación de las ZBE "no haya merecido ni el más mínimo análisis por parte del Gobierno municipal" para minimizar el impacto negativo en la movilidad para los vigueses.

"En las casi 8.000 páginas de que consta el expediente de la nueva concesión del transporte urbano, no existe ninguna reflexión al respecto y en consecuencia ninguna medida a adoptar en el corto plazo", ha esgrimido Martín, que ha añadido que según el pliego de condiciones, la futura concesionaria prestará el servicio en las mismas condiciones que lo hace ahora Vitrasa.

El portavoz popular ha recordado que "aunque a día de hoy sigamos sin tener una fecha concreta por parte del gobierno de Caballero, las ZBE tienen que estar operativas sí o sí a lo largo del presente año". De lo contrario, ha incidido, "el Concello volverá a exponerse a sanciones económicas, como ya pasó este 2025 en el que perdió las ayudas del Ministerio de Transportes para la subvención de la Pass Vigo. En total, casi dos millones de euros".

Para los populares, esto significa que "una vez más" el Gobierno local se ha "olvidado del transporte público, como viene demostrando en los últimos años en los que, lejos de revertir los recortes de líneas y frecuencias, sigue apostando por un servicio limitado tal y como queda reflejado en el nuevo contrato para los próximos nueve años en los que no se prevé incremento de flota".