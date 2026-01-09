La Xunta se plantea "todas las opciones" para la antigua estación de autobuses de Vigo

La Xunta de Galicia se plantea "todas las opciones" para la antigua estación de autobuses de Vigo, incluso su demolición. Así lo ha asegurado el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, durante su visita a los terrenos de la antigua Escuela de Transmisiones y Electricidad de la Armada (ETEA).

Corgos ha reconocido que estas instalaciones están en una "situación especial" debido a que ya terminó su uso dotacional como estación. "Se debe volver a integrar en la vida urbana", ha señalado ante los medios de comunicación, según Europa Press.

Por ello, la Xunta analiza los destinos que se le podrían dar a este edificio en el "corto plazo". Preguntado directamente si se han planteado su demolición, ha dicho que "sí", que se han planteado "todas las opciones".

Todo ello después de la "preocupación" de los últimos meses para establecer un perímetro de seguridad en la zona y vallar el inmueble, algo que no pudo realizarse al encontrarse personas sin hogar en las inmediaciones. "Estamos viendo cómo proceder", ha sentenciado Corgos.