Vigo adjudica la contratación de la asistencia técnica para la reforma de la piscina de Teis

Este viernes se ha aprobado la contratación de la asistencia técnica para el control de la ejecución de las obras de la piscina de Teis por un importe de 203.000 euros.

Así lo ha anunciado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en un audio remitido a los medios en el que ha recordado que el coste total de la obra se eleva hasta los casi 7 millones de euros.

"Estamos avanzando a toda velocidad", ha destacado Caballero, que ha señalado que "ahora vamos a entrar inmediatamente en la instalación del ámbito de las fontanerías y del saneamiento".

Una obra con la que se está "replanteando la piscina entera", que tendrá mayor tamaño, "más salas, más dotaciones y mejores instalaciones".

Nuevo reproche de la Diputación

Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, ha vuelto a reclamar a Caballero que no oculte "intencionadamente" las inversiones de la institución provincial en la ciudad de Vigo "por segundo día consecutivo", en referencia a la omisión en las obras del macroparque infantil de Finca Matías.

En el caso de la piscina de Teis, "ha obviado la financiación de 5 millones de euros que aporta la Diputación", una cuantía "imprescindible" para llevar a cabo la obra "y para contratar la asistencia técnica que se ha adjudicado hoy".

Además, Sánchez ha criticado que este paso se da "ocho meses después de la adjudicación de los trabajos de reconstrucción" y ha lamentado que la obra se haya visto salpicada por la "habitual lentitud del gobierno local en materia de contratación".

Por último, la vicepresidenta provincial ha pedido a Caballero que aclare "por qué entró en pánico el pasado 22 de diciembre" cuando Sánchez acudió al barrio de Teis junto a un grupo de vecinos. Según ha querido recordar, Concello y Diputación habían acordado una visita conjunta a las obras de la piscina, "pero Caballero dio la vuelta cuando se dirigía a ese encuentro con Luis López", en el que ella no iba a participar.

Un gesto que ha tachado de "insólito y grotesco caso de deslealtad institucional".