Tarot, brujería y regalos: Netflix elige Vigo para presentar los nuevos estrenos de 2026 en España

El idilio de Netflix con Vigo continúa. La plataforma audiovisual ha escogido Vigo para presentar sus nuevos estrenos de 2026, con un evento lleno de magia y brujería, en el que los vigueses también podrán averiguar su futuro en Vía Norte.

Decenas de vecinos y vecinas han hecho cola desde primera hora de la tarde para conocer de primera mano las nuevas películas y series que podrán disfrutar en casa, desde el sofá y bajo una manta. Enola Holmes 3, Lupin, Peaky Blinders: El Hombre Inmortal y Los Caballeros son algunas de ellas.

Bajo el lema 'What Next?', Netflix ha organizado un evento donde la magia y la brujería son las grandes protagonistas. De hecho, la carpa de la plataforma, ubicada en el cruce de Vía Norte con Urzáiz, cuenta con un espacio donde un tarotista espera para leer el futuro a todos los vigueses y las viguesas.

Incluso al alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien se ha acercado esta tarde al stand de Netflix. El tarotista le ha advertido de cambios "en el entorno laboral y material", por los que tendrá que dejar marchar a una persona de su círculo. "No hay ninguna aventura sin abandono", le ha predicho el tarotista.

"Eres un fenómeno", le ha comentado el alcalde, quien ya había interactuado con una bruja que le ha asegurado que ganará las próximas cinco elecciones municipales. En este espacio, los vigueses pueden consultar a una "bola mágica" cuál será su futuro, así como se les ofrecerá un "elixir" para que la suerte esté siempre de nuestro lado.

Vigo, por delante de Barcelona y Madrid

El alcalde de Vigo se ha mostrado muy contento por la presencia de Netflix en la ciudad. "Me encanta, porque eligió presentar su programación en las tres ciudades más importantes de España: Vigo, Madrid y Barcelona. Por este orden, además", ha afirmado, recordando que la ciudad olívica ha sido la primera parada de la plataforma en el estado.

"Está muy bien montado y las personas que atienden lo hacen especialmente bien", ha añadido Caballero, que ha invitado a sus ciudadanos a acudir al evento de Netflix. La carpa ha estado abierta este viernes desde las 17:00 hasta las 21:00 horas. El sábado y el domingo repetirá este horario, así como un turno de mañana de 11:00 a 14:00 horas.