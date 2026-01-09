Cortes a partir del lunes en la VG-20 para rehabilitar y mejorar el viaducto de Porto

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado cortes de la carretera viguesa VG-20 para rehabilitar y mejorar el viaducto de Porto. Así, la cartera dirigida por Óscar Puente avanzará así en la ejecución de las obras de refuerzo estructural y sustitución de pretiles de esta infraestructura.

En una nota de prensa, Transportes explica que, para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, se producirá elcorte total de la calzada izquierda (dirección Vigo) a partir de las 8:00 horas del próximo lunes 12 de enero. El objetivo es permitir la liberación del tablero que se prevé reparar durante la primera fase de las obras.

El tráfico en dirección a la ciudad olívica se desviará, entre los kilómetros 9,6 y 10,1 de la autovía, hacia la calzada derecha (sentido Portugal). Según ha avanzado Transportes, estas afectaciones al tráfico se mantendrán previsiblemente hasta finales de 2026.

Mapa de actuación en el Viaducto de Porto, en la VG-20 Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

Más de cinco millones de euros de inversión

El Gobierno invertirá 5.475.143,05 euros, IVA incluido, en la reparación y rehabilitación de este viaducto ubicado en la circunvalación de Vigo, que tiene una longitud de 347,10 metros y está dividido en dos vanos extremos de 28,55 metros, más otros diez vanos intermedios de 29 metros cada uno.

Esta actuación, informa Transportes, representa la siguiente fase de las obras ejecutadas en 2022. Entonces, se llevó a cabo la sustitución de apoyos y diversas reparaciones en el tablero. Ahora, la cartera de Óscar Puente trabajará por renovar la losa en ambos tableros, mediante la disposición de armaduras de refuerzo, la sustitución de las barreras de protección (pretiles) en ambas calzadas y se repavimentará el viaducto y sus accesos.