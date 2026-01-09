Accidente en As Neves (Pontevedra) entre un bus escolar y un coche: el conductor del turismo, herido leve

Esta mañana, un accidente en el municipio pontevedrés de As Neves entre un bus escolar y un coche ha dejado al conductor del turismo herido leve.

Según ha informado el 112 Galicia a Europa Press, el siniestro se produjo alrededor de las 09:00 horas en la carretera PO-415, en Liñares, antes de la rotonda con la PO-400.

Fue el conductor del autobús el que alertó del accidente, y también explicó que el vehículo escolar iniciaba su ruta y viajaban en ese momento una monitora y un niño, todos ilesos.

Se dio aviso, entre otros, a Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de Baixo Miño y urgencias sanitarias, que envió una ambulancia al lugar ante las molestias del conductor del coche.