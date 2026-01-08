Vigo saldrá a la calle para reclamar la liberalización de la AP-9: "Llevamos 40 años pagando"

La nueva subida de los precios de la autopista AP-9 no ha sido bien recibida en Galicia. Especialmente en Vigo, donde la Federación Veciñal Eduardo Chao (Favec) ha convocado una manifestación para exigir el "fin discriminatorio" de la carretera que conecta todo el corredor atlántico.

La marcha partirá el próximo 20 de febrero desde Plaza España y recorrerá Gran Vía y Urzáiz hasta llegar a la Farola. Allí, se leerá un manifiesto, en el que reivindicarán la liberalización de la AP-9.

Desde la Favec, han lamentado que esta situación "está lastrando a la autopista, que está infrautilizada frente a la A-55", que se encuentra "colapsada". Así, han pedido al Gobierno de España la liberalización de la AP-9, con el objetivo de que "Galicia sea más competitiva" y evitar la fuga de empresas.

"La AP-9 es una carretera clave para conectar las diferentes regiones de Galicia y la liberalización podría mejorar la conectividad y ser competitivos", han argumentado. A su vez, han señalado como "injusticia territorial" que gallegos y gallegas continúen pagando mientras otras autopistas ya son gratuitas: "Llevamos 40 años pagando".

Por otro lado, han mostrado su apoyo a la Asociación de Vecinos de Teis, "al haber quedado excluido de las medidas de acción contra el ruido del Ministerio de Transportes" que sí han concedido a Chapela. También han criticado a la cartera del ministro Óscar Puente por la situación de la alta velocidad en Vigo.