Denuncian en Vigo la desaparición de dos participaciones de la Lotería del Niño premiadas con 15.000 euros

Dos vecinos de Vigo han denunciado la desaparición de dos participaciones del número 45.875, agraciado con el segundo premio de la Lotería del Niño y a las que les corresponderían 15.000 euros a cada una.

Según fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que recoge Europa Press, ambos habrían presentado una denuncia ante la plaza 6 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia Vigo, en funciones de guardia, que incoó diligencias previas por infracción penal indeterminada y las envió a reparto por fecha indeterminada.

Los perjudicados, compañeros de trabajo, habrían jugado 4 euros cada uno de este número, vendido íntegramente en O Porriño, según adelantó Faro de Vigo.

Se trataba de participaciones vendidas por estudiantes de un instituto de la zona para recaudar fondos para la excursión de fin de curso. Sin embargo, habrían perdido estos boletos, indicando que testigos podrían confirmar que realmente sí los habían adquirido.