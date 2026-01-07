La Xunta avanza en la reforma del área de reproducción asistida del Hospital Meixoeiro de Vigo

El Sergas avanza en la reforma del área de reproducción asistida en el Hospital Meixoeiro de Vigo. La Xunta ha licitado este lunes la contratación de los servicios de redacción del proyecto básico y de ejecución y dirección de la obra por un importe de 257.468,64 euros.

Según explica la administración autonómica en una nota de prensa, esta contratación responde a la necesidad de dar una correcta cobertura sanitaria a la población de referencia del sur de Galicia. La reforma comprende la adaptación de los espacios del centro, con el fin de desarrollar el Plan gallego de reproducción humana asistida.

Esta iniciativa autonómica conforma un conjunto de mejoras en las prestaciones actuales y de nuevas prestaciones que transformarán la cartera de servicios de Galicia en la más amplia a nivel estatal. "Con diferencia", puntualiza la Xunta en la mencionada nota de prensa.

La Unidad de Reproducción Humana Asistida está situada actualmente en el Centro Integral de Saúde Taboada Leal. En su actividad están implicadas cuatro especialidades médicas: ginecología y obstetricia, anestesiología y reanimación, análisis clínicos y urología.

Su traslado al Hospital Meixoeiro permitirá la introducción de nuevas técnicas al contar con una mayor disponibilidad de salas.

Se situará en un emplazamiento contiguo al bloque quirúrgico y a la unidad de cirugía mayor ambulatoria, para la zona de laboratorio y procedimientos. Las consultas se ubicarán en la segunda planta ala 2, contigua a las consultas externas, por donde accederán los pacientes en el futuro.

Las empresas interesadas en este contrato disponen hasta el 21 de enero de 2026 para presentar sus ofertas.