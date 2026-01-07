El tiempo en Vigo: Tras las fiestas, regresan las lluvias a la ciudad

Terminan las fiestas navideñas y vuelven las lluvias, eso sí, parece que las temperaturas mínimas subirán ligeramente. Para la jornada de este miércoles habrá una alternancia de nubes y claros. Los termómetros oscilarán entre los ocho y los 14 grados de máxima.

Con todo, parece que la situación atmosférica se volverá más inestable conforme avancen las horas. Aumentará la nubosidad y se registrarán lluvias en forma de chubascos en la jornada de este jueves. Las mínimas subirán ligeramente, hasta los 10 grados, y las máximas alcanzarán los 15 grados.

El viernes los chubascos serán más débiles, pero será necesario echar mano del paraguas durante toda la jornada. Las mínimas retrocederán ligeramente hasta los 8 grados, mientras que las máximas caerán, también, hasta los 13 grados.