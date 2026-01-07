El personal de Urxencias de Vigo anuncia paros diarios ante la "situación crítica" del servicio

"Colapso" y "situación crítica". Así de contundente se muestra el personal de Urxencias del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, que ha anunciado paros diarios de 15 minutos en protesta por la falta de recursos a la que se enfrentan cada jornada laboral.

En un comunicado enviado a los medios de comunicación recogido por Europa Press, los trabajadores han denunciado públicamente la realidad que viven día a día desde hace años, por "falta de espacio físico" y "la ausencia de soluciones estructurales y la sobrecarga asistencial continua".

"El servicio de Urgencias funciona desde hace tiempo en condiciones claramente insuficientes. El proyecto de ampliación del servicio lleva años paralizado, sin avances reales, mientras la demanda asistencial no deja de aumentar. No existe espacio físico suficiente para atender a los pacientes con seguridad y dignidad", apuntan.

Además, han incidido en que en épocas de pico de la gripe, como la actual, hay falta de camas disponibles en el hospital. "Muchos de estos pacientes permanecen varios días en el Servicio de Urgencias, a pesar de estar ya indicados para ingreso en planta", han denunciado.

"Esta situación provoca que el personal de Urgencias tenga que atender simultáneamente a los nuevos pacientes que acuden por urgencias y a pacientes que ya son ingresos hospitalarios, pero que continúan ocupando espacios en Urgencias", han añadido, criticando que esta sobrecarga asistencial incrementa el "colapso del servicio".

"Situación insostenible"

Ante esta situación, según ha explicado el personal de Urgencias, la respuesta del Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha sido incrementar el personal mediante contrataciones por medidas extraordinarias: "En la práctica se traduce en doblar turnos de manera continuada, a costa de nuestros descansos, conciliación y salud".

"Asimismo, en numerosas ocasiones se incorporan profesionales sin experiencia previa en el Servicio de Urgencias, sin la formación ni el rodaje necesarios para un entorno tan complejo, lo que incrementa la presión sobre el resto del equipo y puede comprometer la seguridad asistencial", han lamentado.

Por todo ello, a partir de este miércoles han anunciado paros diarios entre las 17.00 y las 17.15 horas como medida de protesta, que se mantendrá de forma indefinida "hasta que se adopten medidas reales y efectivas". Eso sí, añaden, "en todo momento se garantizará la atención a las urgencias vitales".

"No podemos seguir sosteniendo un sistema basado en el sacrificio personal, la improvisación constante y el deterioro progresivo de la salud de los trabajadores", han reivindicado, pidiendo la reactivación inmediata del proyecto de ampliación del servicio. "Urgencias no puede seguir funcionando al límite. La situación es insostenible", han sentenciado.

Respuesta del Sergas

Ante el comunicado de los trabajadores, la Xerencia da Área Sanitaria de Vigo ha señalado que "ni la dirección ni los responsables del servicio de Urxencias tienen conocimiento de ningún escrito o demanda realizada por ese grupo de trabajadores sin identificar".

Además, se ha asegurado que los picos de demanda derivados de la gripe y otras infecciones respiratorias se están "resolviendo sin incidencias significativas gracias a las medidas adoptadas y refuerzos del cuadro de personal. También han confirmado que el Sergas tiene diseñado un plan de reforma de Urxencias que está "muy avanzado" y contempla la ampliación estructural y dotacional.