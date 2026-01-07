Ya es oficial: este es el día de cierre de la Noria gigante de la Navidad de Vigo y del Cíes Market

Las fiestas navideñas han llegado a su fin, pero Vigo sigue brillando unos días más gracias a su iluminación, los tradicionales mercadillos y su noria gigante, que continúan en funcionamiento. El pasado viernes, el alcalde, Abel Caballero, confirmó que el apagado de luces de la Navidad será el próximo domingo 11 de enero, aunque todavía no se ha concretado hora exacta.

El apagado pondrá fin a unas celebraciones que han vuelto a dejar cifras récord de ocupación. Ahora, las dudas giran en torno a cuándo dejará de funcionar la noria y cuándo se recogerán los puestos del mercadillo Cíes Market. Te lo contamos en Treintayseis para que no pierdas la oportunidad de disfrutar de dos de los grandes atractivos de estas fiestas.

Último día para disfrutar de la Noria gigante

La noria gigante de Vigo, uno de los grandes iconos de la Navidad en la ciudad, se despedirá definitivamente el próximo 11 de enero, coincidiendo con el apagado oficial de las luces navideñas en la ciudad.

Conocida como "la estrella" de estas fiestas, la Gran Noria ha sido uno de los principales reclamos tanto para los vigueses como para visitantes, ofreciendo vistas privilegiadas a la ciudad y de toda la ría durante el día, y un espectáculo de luces en la noche.

Si todavía no has disfrutado de esta aventura, todavía tienes tiempo hasta este domingo. El precio es de 6 euros, con tarifas reducidas de 4,20 euros para menores de seis años, mayores de 65 y personas con discapacidad.

Respecto a los horarios, permanecerá abierta hasta el jueves desde las 17:00 hasta las 23:00 horas. El viernes y sábado lo hará desde las 11:00 hasta las 00:30 horas y el domingo desde las 11:00 hasta las 23:30 horas.

Cierre del mercadillo de Cíes Market

El Cíes Market, considerado el mercadillo de Navidad más grande de Vigo, también se despedirá el próximo 11 de enero, junto al apagado de las luces navideñas y el cierre de la noria gigante. Hasta esa fecha, vecinos y turistas podrán recorrer este popular mercado ubicado en la Plaza de Compostela, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

El mercadillo ofrece una amplia variedad de productos navideños, gastronómicos y de artesanía, por lo que todavía estás a tiempo de hacerte con algún bonito recuerdo. Entre los diferentes puestos encontrarás propuestas de todo tipo, principal motivo por el que es una parada imprescindible durante estas fiestas.