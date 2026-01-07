Mundial 2030: Caballero califica de "antirreyes magos" a Rueda y Louzán por no apoyar la candidatura de Vigo

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, no suelta el acelerador y continúa demandando que Balaídos se convierta en sede del Mundial 2030. Este miércoles ha criticado que Xunta y Deputación no hayan respondido a su petición de "pagar a tercios" la reforma del estadio, así como ha calificado de "antirreyes magos" a Louzán y a Rueda.

"Ignoran que Vigo tiene todos los requisitos, y los cumple, para ser sede del Mundial 2030", ha afirmado Caballero, que ha asegurado que ahora el objetivo es analizar cómo se financia esa obra. "Y yo estoy proponiendo que se financia a tercios: un tercio el Concello, un tercio la Xunta y un tercio la Deputación", ha añadido.

El regidor socialista considera que el Mundial es un evento "de Galicia, de España, del mundo", por lo que a Balaídos no sólo asistirán personas de Vigo. "Vendrá gente de la provincia y de toda Galicia", ha aseverado en un audio distribuido a los medios de comunicación.

Además, el alcalde también ha respondido al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, quien advirtió que "se debería hablar menos y concretar más"; pese a que el expresidente de la Deputación de Pontevedra se refiriera a la situación de A Coruña entre su concello y el Deportivo.

"Bueno, eso es lo que le digo a Louzán, que concrete y hable menos", ha declarado Caballero, quien ha reiterado que "Vigo cumple todas las condiciones" de la Fifa. Además, ha asegurado que Balaídos se encuentra en mejor o igual estado que otros estadios presentados como sede por España.

"¿Por qué otros estadios que están igual o peor que Vigo son candidatos y está su nombre en la sede de la Fifa y el de Vigo no? ¿Será porque Louzán es militante destacado del Partido Popular? ¿Será porque Rueda le dijo a Louzán que en Galicia sólo puede haber uno y que tiene que ser A Coruña y Vigo no?", ha cuestionado, calificando la coalición entre el presidente de RFEF y de la Xunta como la "coalición de antirreyes magos".