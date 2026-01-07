El BNG de Vigo exige a la Xunta reforzar el PAC de Pizarro y crear dos nuevos en Navia y Teis

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo ha advertido este miércoles de la grave crisis sanitaria que sufre la ciudad. Considera que los vigueses y las viguesas se enfrentan a una situación límite que "ya no puede seguir a ser ignorada por la Xunta del Partido Popular".

Así, los nacionalistas han denunciado las "continuas esperas" para conseguir cita en los centros de salud, así como el colapso de las Urxencias del Hospital Álvaro Cunqueiro. "En varias jornadas recientes registraron más de 600 pacientes con pacientes atendidos en pasillos", han asegurado en una nota de prensa.

Su portavoz municipal, Xabier P. Igrexas, ha señalado que esta situación no es accidental, sino consecuencia directa de las "nefastas políticas del PP", que convirtieron en área sanitaria de Vigo en la "zona cero da desfeita sanitaria en Galiza".

En esta línea, ha advertido de que el Punto de Atención Continuada (PAC) de Pizarro sigue sin contar con los medios necesarios para asumir la demanda real de atención continuada y extrahospitalaria. Ha asegurado que sólo dos médicas tienen que atender a toda la población.También ha criticado la ausencia de servicios imprescindibles en el PAC, como la atención pediátrica especializada.

En consecuencia, el BNG reclama "con fuerza" la ampliación de la capacidad asistencial del PAC de Pizarroro, reforzándolo con más personal y recursos, e incorporando atención pediátrica especializada. Además, demandan dos nuevos PAC situados en el entorno de Navia-Coia y en Teis.

Los nacionalistas consideran que la puesta en marcha de estos dos centros, con su dotación adecuada de personal médico y de enfermería con pediatría especializada, permitiría desbloquear la cadena asistencial pública, mejorar la Atención Primaria y Urxencias, garantizando los derechos sanitarios básicos de toda la ciudadanía.