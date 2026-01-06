Lotería del Niño 2026: el Segundo Premio, el 45875, reparte suerte en O Porriño (Pontevedra)

La Lotería del Niño 2026 ha repartido suerte en O Porriño (Pontevedra), donde se ha vendido el Segundo Premio, el 45.875.

Más concretamente, el 45875 se vendió en la administración de lotería situada en el número 7 de la calle Ramón González. Este local también ha vendido el Primer Premio de la Lotería del Niño, el 06703.

Este 2026, reparte 770 millones de euros con un primer premio de 2 millones de euros por serie y 200.000 euros por décimo, un segundo de 750.000 euros a la serie y 75.000 euros por décimo y un tercero a 250.000 euros la serie y 25.000 euros el décimo. Este año la facturación total en la venta de décimos alcanza los 864 millones de euros según los datos provisionales proporcionados por Loterías este martes.

Galicia, entre las 10 comunidades que más gastan en el Sorteo de El Niño

En esta edición del Sorteo de El Niño, cada gallego ha gastado de media 19,67 euros en la compra de décimos, 90 céntimos más que la media estatal, situada en 18,77 euros por persona. Esto supone 0,57 euros más que el año anterior, según la cifra de consignación por habitante de Loterías, recogida por Europa Press.

Por provincias, en A Coruña han crecido un 6,02% las ventas, llegando a una media de 19,16 euros de gasto por habitante. En Lugo se ha incrementado de forma similar, un 5,62%, pero con una media claramente superior: el gasto por cada lucense es de 29,53 euros.

Ourense también registra un crecimiento, concretamente del 4,88% hasta alcanzar un gasto medio de 17,68 euros. Pontevedra, por su parte, tiene un aumento del 4,92% y una media de 19,79 euros gastados por habitante.

Galicia es, además, una de las regiones que más apuesta por el segundo gran sorteo de la Navidad, siendo la décima comunidad en importe de gasto en décimos. Solo están por delante Asturias (31,37 euros), Castilla y León (30,04 euros), La Rioja (28,17 euros), Comunidad Valenciana (26,17 euros), Cantabria (24,39 euros), País Vasco (23,82 euros), Aragón (23,44 euros), Castilla-La Mancha (21,56 euros) y Murcia (20,88 euros).

Galicia es también una de las comunidades preferidas para quienes compran lotería de El Niño. La previsión inicial situaba en 53,1 millones de euros las ventas, como en el País Vasco. Por delante están la Comunidad Valenciana (139,1 millones de euros consignados), seguida de Andalucía (133,3 millones de euros), la Comunidad de Madrid (124,9 millones de euros), Cataluña (104,1 millones de euros) y Castilla y León (71,7 millones de euros).