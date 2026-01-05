El PP de Vigo reclama a Caballero una "política activa" para captar vuelos para Peinador

El Partido Popular (PP) de Vigo ha reclamado este lunes al gobierno local que ponga en marcha una "política activa de captación de vuelos" para Peinador. Los populares consideran que al alcalde Abel Caballero ya no le "importa" el aeropuerto al caer sus cifras.

"Se ha ido sin mirar atrás tras haber recibido de las arcas municipales más de seis millones de euros", ha subrayado el concejal popular Fernando González Abeijón, quien culpabiliza a Aena y al Concello de reducir "a la mínima expresión" la oferta del aeropuerto de Vigo.

González Abeijón ha recordado la marcha de Ryanair, que ha dejado sin vuelos internacionales a la ciudad olívica. Además, ha criticado al alcalde olívico de "desviar la atención" acusando a la Xunta de subvencionar rutas en Lavacolla y no en Vigo.

Al respecto, cabe recordar que este lunes el regidor socialista ha hecho un llamamiento al gobierno gallego y a la Deputación para cofinanciar una ruta hacia Londres. Caballero ha propuesto contratar el vuelo a una compañía 'low cost' y pagarlo entre las tres administraciones.

Aun así, González Abeijón considera que "al alcalde solo le importaba Peinador cuando podía presumir de buenas estadísticas". "De hecho, incluso ejercía como portavoz de Aena informando cada mes de los porcentajes. Los resultados cayeron y Peinador desapreció de la agenda de Caballero", ha añadido el edil popular.

Además, ha rechazado la posibilidad de continuar la "fracasada" política de subvenciones que se ha aplicado durante la última década, ya que considera que no se ha consolidado ningún vuelo. También ha recordado que la ruta "estable y consolidada" hacia París, que operaba AirFrance desapareció hace ya diez años.

"¿Acaso no es Vigo la mejor ciudad del mundo? Pues que trabaje de una vez por todas para que haya aerolíneas que quieran traer al turismo", ha reclamado González Abeijón, que también ha exigido la implicación de Aena.