El Juzgado de Vigo avala el despido de un sindicalista que usó horas para actividades ajenas a su función

El Juzgado de lo Social número 3 de Vigo declaró procedente el despido de un representante legal de los trabajadores por usar crédito horario sindical para actividades ajenas a su función. El juez desestimó, por tanto, la demanda interpuesta por el afectado contra la empresa, en la que argumentó que siempre cumplió con sus obligaciones y que la compañía vulneró su derecho a la intimidad al someterlo a vigilancia por parte de detectives privados.

El juez, sin embargo, concluyó que la vigilancia fue proporcionada, pues "se limitó a los seis días en los que la empresa sospechaba que la ausencia anunciada estaba motivada por sus propios intereses". También entendió que fue idónea "para averiguar si empleaba el talonario de horas sindicales para labores propias de su cargo representativo", así como necesaria, "toda vez que no se concibe otra medida distinta destinada a averiguar los hechos".

En concreto, según consta en la resolución, durante las horas sindicales efectuó trabajos "en lo que aparenta ser un chiringuito, con riesgo para su integridad física", acudió a una playa acompañado de su familia y "realizó actividades privadas y particulares ajenas a su condición de representante de los trabajadores".