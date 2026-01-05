El BNG de Vigo critica que el Concello haya reducido un 50% las partidas a ayudas sociales desde 2020

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo ha advertido este lunes del avance de la pobreza en la ciudad, calificando de "frivolidad inaceptable" que el alcalde Abel Caballero presuma de la política social del Concello. "33 céntimos al día. Ese es el importe medio de las ayudas sociales municipales durante 2025", ha afirmado el portavoz nacionalista, Xabier P. Igrexas.

El concejal ha recordado que el índice AROPE sitúa a uno de cada cinco viguesas y vigueses en riesgo de pobreza o exclusión social. "Son miles las familias que tienen que acudir a bancos de alimentos o comedores sociales", ha añadido, así como ha denunciado que el albergue municipal tenga apenas 38 camas para atender a 1.200 personas sin techo o en pobreza extrema.

"Los propios datos que celebra el alcalde desmontan su relato", ha asegurado Igrexas, que ha señalado que el Concello ha dedicado 33 céntimos al día en ayudas sociales municipales durante el año 2025. Así, ha criticado que dedicar poco más de un millón de euros en ayudas de emergencia para casi 9.000 personas es la prueba de un modelo asistencialista "cada vez más escaso, limitado e insuficiente".

El portavoz nacionalista considera que esta situación es la consecuencia de una decisión política del gobierno local. Ha recordado que, desde 2020, el Concello ha reducido a la mitad las partidas destinadas a ayudas sociales y eliminó el denominado "cheque social", con el que se garantizaba "una ayuda estable, con criterios claros y justos".

"Pasamos de destinar 1,6 millones de euros para 2.000 beneficiarias con las AEFAS, a repartir poco más de un millón entre casi 9.000 personas sólo con las ayudas de emergencia", ha lamentado Igrexas, que ha comparado estas cifras con las partidas destinadas a la Navidad, que triplican las destinadas a ayuda social.