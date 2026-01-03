Ya es oficial: un conductor de Vigo a Baiona ahorrará 260 euros al año al congelarse el peaje de la AG-57

La Xunta ha aprobado la congelación de los peajes de las autopistas autonómicas la AG-57 (Puxeiros - Val Miñor) y AG-55 (A Coruña - Carballo), una medida que supondrá un alivio económico para los conductores habituales. No obstante, el impacto del ahorro no será igual en ambas vías. En este caso, nos centramos en lo que notarán los usuarios de la autopista en el tramo Vigo - Baiona.

El Gobierno gallego ha anunciado una inversión de 6,3 millones para mantener congelados los precios, conservar las bonificaciones vigentes y limitar la actualización conforme al IPC. Según la Xunta, esta medida beneficiará a los casi 30.000 usuarios diarios de estas autopistas, según señaló Alfonso Rueda.

260 euros de ahorro anuales en el tramo Vigo - Baiona

La Xunta de Galicia ha optado por mantener sin cambios los peajes de la autopista AG-57, que enlaza Puxeiros con Val Miñor, una decisión que entrará en vigor el 1 de enero de 2026. Con esta medida se evita cualquier incremento ligado al IPC, lo que se traduce en un importante respiro económico para quienes utilizan esta vía de forma habitual.

"La subida del IPC será asumida por las arcas autonómicas", indicó Rueda. El Consello de la Xunta ha garantizado la permanencia de las distintas líneas de descuento impulsadas en las autopistas autonómicas. Según el Gobierno gallego, este refuerzo permitirá que estas vías sigan situándose entre las más económicas de España en términos de peaje.

La congelación de las tarifas, unida a la continuidad de las bonificaciones vigentes, permitirá que los usuarios recurrentes del tramo Vigo-Baiona puedan ahorrar hasta 260 euros al año, una cantidad relevante para quienes dependen de esta autopista en su día a día. En el caso del trayecto A Coruña - Carballo la cifra asciende a 390 euros anuales.

Cabe recordar que en el 2021 la Xunta amplió el sistema de bonificaciones para usuarios frecuentes. Desde entonces, se aplica un descuento del 25% en el primer viaje de vuelta y del 50% en la segunda vuelta, siempre que se realicen dentro de las 24 horas posteriores al trayecto de ida.

Además, se mantiene la bonificación específica para familias numerosas, a las que se les seguirá aplicando un descuento del 100% en los viajes de vuelta. Estas medidas son compatibles con otras bonificaciones ya en funcionamiento, como la rebaja del 50% en horario nocturno.