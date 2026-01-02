Vigo ultima su gran Cabalgata de Reyes y repetirá fórmula doble: Estática y en movimiento

Los técnicos encargados ultiman estos días los detalles de las carrozas en las que Melchor, Gaspar y Baltasar recorrerán la ciudad olívica el próximo día 5 de enero. Para supervisar los trabajos, el regidor local, Abel Caballero, se acercó esta mañana al Instituto Ferial de Vigo, en donde pudo descubrir la decoración de estos vehículos.

El Concello repetirá fórmula doble, es decir, habrá una cabalgata estática y otra dinámica. La primera se ubicará, como viene siendo habitual, en la Avenida Castelao de Coia. Así, las carrozas y comparsas se extenderán desde la Plaza de América hasta la rotonda del Alfageme.

La primera cita con los Magos de Oriente arrancará a las 11:00 horas y se prolongará hasta las 14:00 horas. La entrada deberá efectuarse por la Plaza de América y la salida por la plaza del barco.

Abel Caballero visita las carrozas de la Cabalgata de Reyes de 2026. P.P.F.

En lo tocante a la cabalgata tradicional, esta saldrá desde el mismo emplazamiento a partir de las 18:00 horas. Discurrirá por Camelias y, al llegar a la rotonda de Álvaro Cunqueiro la comitiva abordará la dirección contraria al tráfico. Seguirá por Pintor Lugrís y Camelias hasta la Plaza del Bicentenario.

A continuación -se estima que en torno a las 20:15 horas-, Melchor, Gaspar y Baltasar estarán en Porta do Sol. Desde allí se dirigirán a todos los niños y niñas de la ciudad y se espera que, como es tradición, el alcalde les entregue las llaves de Vigo.