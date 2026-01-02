El tiempo en Vigo: La estabilidad ganará el pulso a las lluvias en el transcurso del fin de semana

Llega el primer fin de semana del año 2026 y, con él, las Navidades empiezan a llegar a su fin. Aunque todavía queda la parada más especial: la celebración de la cabalgata, el día y la noche de Reyes.

Después de un fin de año marcado por la estabilidad atmosférica parece que, en las próximas horas, podrían producirse algunas precipitaciones. No serán, con todo, demasiado persistentes, según informa la Agencia Estatal de Meteorología. La probabilidad de lluvias oscilará hasta la mañana de este sábado entre el 70 y el 100%, por lo que no habrá que dejar muy lejos los paraguas.

Eso sí, a partir del segundo tramo del día este sábado, dicha probabilidad descenderá notablemente, por lo que podremos disfrutar de una jornada de descanso sin preocuparnos por las precipitaciones.

Sí habrá que abrigarse, especialmente, de cara a la jornada del domingo, en la que habrá cielos despejados y termómetros que marcarán seis grados de mínima y 12 de máxima. Para hoy viernes, los mercurios se moverán entre los nueve y los 14 y, para mañana, entre los 11 y los 16.