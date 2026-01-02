El PP de Vigo critica el "hachazo fiscal" de Caballero tras cerrar 2025 con 200 millones de remanentes

El Partido Popular de Vigo comienza 2026 criticando de nuevo el "hachazo fiscal" que llevará a cabo el gobierno local tras haber aprobado en septiembre un aumento general del 4% en los impuestos municipales para este ejercicio.

El portavoz municipal de los populares, Miguel Martín, ha lamentado que, mientras "perpetra este nuevo hachazo al bolsillo" de los vigueses, Caballero "no para de presumir de lo llenas que están las arcas municipales con casi 200 millones de euros de remanentes".

"Lo que no dice Caballero es que este engorde de dinero viene fundamentalmente de una baja ejecución presupuestaria en 2025, como todos los años", ha asegurado Martín, que considera esta situación "un constante castigo a la economía de los vigueses".

Además, desde el grupo municipal han reprochado que la cantidad de remanentes hace "absolutamente innecesaria" esta nueva subida de los impuestos por tercer año consecutivo. "No solo no ejecuta las obras previstas, sino que la mala gestión hace que pierda millones de euros concedidos para cofinanciar esos proyectos", han afirmado en una nota de prensa.

Martín ha recordado, además, el "tasazo" de la basura, del que culpabilizan al Gobierno de España. "El alcalde no solo incumplió su palabra, sino que demostró su nula empatía con las economías familiares", ha subrayado, añadiendo que Caballero "hace caja a costa de los vigueses mientras permite que las concesionarias no inviertan lo comprometido".