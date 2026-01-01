Valeria, la primera viguesa de 2026 y el segundo bebé nacido en Galicia en Año Nuevo

Vigo tuvo que esperar tan sólo 38 minutos para conocer a su primer bebé nacido en 2026. A las 00:38 horas nació Valeria, la primera viguesa del año.

El nacimiento ha tenido lugar en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Valeria pesó 3,88 kilogramos y es hija de Purificación y Julián, que han decidido no atender a los medios y vivir los primeros momentos con su hija en intimidad.

Así lo ha informado el Sergas, que ha comunicado que la primera gallega de 2026 es Coral Conde Cid, nacida en el Complexo Hospitalario de Ourense. Nació a las 00:00 horas, mientras millones de gallegos brindaban el nuevo año.

La primera gallega de 2026, según la información compartida por la Consellería de Sanidade, nació con un peso de 2,9 kilogramos y es hija de Iria Andrea Cid y de Yago Conde.

El tercer nacimiento de Galicia del año fue el de Lucan Mikiel Moreira. Su madre, Gilsa Pereira, ha dado a luz a las 00:49 horas en el Hospital Público da Mariña. Pesó 3,3 kilogramos.