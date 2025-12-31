El PP de Vigo celebra 2025 como el año en el que "ha cogido vuelo" para no ser "meros espectadores"

El Partido Popular (PP) de Vigo cierra el 2025 con un "balance positivo" para el grupo municipal. Consideran que el partido "ha cogido vuelo" para trabajar por una ciudad "en la que todos tengamos que decir y no seamos meros espectadores".

Así lo ha afirmado su presidenta, Luisa Sánchez, que ha remarcado que han ejercido una oposición "en positivo, de ciudad y de firme control" frente al gobierno de Abel Caballero. La concejala popular ha criticado que la corporación local centre su estrategia en la confrontación con la Xunta y Diputación, "mientras es ninguneado" por el Estado.

"Ha sido el año de un gobierno local con muchos aspavientos y pocos hechos, de grandes titulares, pero de oportunidades desaprovechadas", ha aseverado Luisa Sánchez, quien ha criticado la "ausencia de propuestas reales" desde el Concello de Vigo en el ámbito de la vivienda.

También ha reprochado que el gobierno de Caballero haya esperado 18 años para asumir sus competencias en vivienda, con la futura puesta en marcha de una empresa pública que "el PP ya propuso hace años", según indican en una nota de prensa.

Los populares han recordado todas las propuestas y reclamaciones que han presentado al gobierno local. "Todas son propuestas constructivas y medidas que no puede rechazar nadie que defienda Vigo", ha insistido, denunciando "la improvisación y los falsos anuncios" del alcalde.

Así, ha lamentado que los servicios "cada vez funcionan peor", las obras se anuncian "mil veces", se retrasan los plazos de ejecución, "se pierden millones de euros en fondos europeos" y que "este verano no hemos tenido ni atracciones en las fiestas populares".

Contra el "sablazo" al bolsillo de los vigueses

Además, Luisa Sánchez ha reclamado una bajada de tasas e impuestos municipales, recordando el aumento de la tasa de la basura, del canon del agua y una subida general del 4%. La dirigente popular considera estos incrementos "injustificables e innecesarias".

"Su autobombo lo pagamos todos", ha señalado la también vicepresidenta de la Deputación, que ha criticado que el alcalde "ningunee" las inversiones del ente provincial y de la Xunta de Galicia, mientras "sí aplaude los anuncios vacíos del Gobierno de España".

Por último, la presidenta del PP de Vigo ha destacado que su partido "coge de nuevo vuelo" con "ganas y energías renovadas". "Trabajamos para el Vigo que está por venir, con un proyecto donde todos tengamos algo que decir y no seamos meros espectadores", ha subrayado.