Caballero hace balance de 2025: "Todo el mundo quiere ser Vigo"

Se acaba 2025, año que pasará a la historia por la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca y la muerte del Papa Francisco. El apagón y la corrupción marcaron la agenda mediática en España, mientras que los incendios y Altri asolaron la actualidad gallega. En Vigo, la clasificación europea del Celta y la aprobación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) fueron dos de las noticias más relevantes de 2025 que el alcalde Abel Caballero ha calificado como "el mejor año de la historia" de la ciudad.

"Todo el mundo quiere ser Vigo", ha asegurado el regidor olívico en 15 audios distribuidos a los medios de comunicación. Caballero ha hecho este martes el balance de 2025, repasando toda la actuación del gobierno local, que ha vuelto a presentar un presupuesto récord con deuda cero para 2026. "Vigo está en el mapa como antes nunca en la historia", ha recalcado el socialista, entre críticas y ataques a la Xunta de Galicia y a la oposición municipal.

Según Caballero, la economía de la ciudad marcha de manera "excepcional", con avances notables en creación de empleo, humanizaciones, medio ambiente y Vigo Vertical. El dato más significativo, ha destacado, es la aprobación del 19.º presupuesto consecutivo. "Muy poquitas ciudades en el mundo son capaces de decirlo", ha presumido el alcalde, que ha recordado que estas cuentas cuentan con 426 millones de euros de recursos propios, casi el doble que en 2008.

Pero si algo ha marcado el año en Vigo ha sido la aprobación definitiva del PXOM, tras un arduo camino de diez años. Caballero ha definido este plan urbanístico como "la herramienta clave para transformar la ciudad en un modelo de ciudad verde, dotacional y absolutamente libre de especulación". Entre otras actuaciones, la norma contempla la construcción de 51.400 viviendas, 14.000 de ellas con algún tipo de protección.

Vigo avanza en la construcción de 200 viviendas de protección en Santa Cristina de Lavadores Concello de Vigo

En este contexto de crisis habitacional, el regidor socialista ha recordado la creación de la empresa pública de vivienda del Concello. "En este momento ya tenemos en marcha una gran zona, la zona de Santa Cristina. Más de 200 viviendas con algún tipo de protección, un número muy importante en alquiler y a precios asumibles", ha destacado junto al proyecto de construcción de inmuebles en Esturáns.

Caballero también ha resaltado la apuesta por un "Vigo verde", los avances de la humanización de la AP-9, las obras del Barrio do Cura, la creación de la fábrica de microchips de fotones en la Zona Franca, la consolidación de Conxemar con la ampliación del IFEVI y, en cuanto a transporte, los progresos del Gobierno de España en cuanto a la variante por Cercedo del AVE y la salida sur de la alta velocidad hacia Portugal, así como el compromiso de construir el nuevo trazado de la A-52.

Ascensor en constucción del nuevo ascensor de la calle Juan Ramón Jiménez Xornal Vigo

Las humanizaciones y Vigo Vertical fueron otro de los puntos que ha destacado el alcalde de Vigo en su balance. En concreto, ha señalado los avances en la Avenida de Madrid, el nuevo paseo de Samil y los ascensores y ramplas con las que intenta construir un corredor vertical entre el Auditorio Mar de Vigo e Hispanidad. En este punto, ha criticado el bloqueo de la Xunta al proyecto para conectar con ramplas Plaza América y Plaza de España.

"Una de las grandes ciudades turísticas de España"

Ahora bien, consolidar Vigo como destino turístico durante todo el año ha sido uno de los objetivos de Praza do Rei. "Vigo es una de las grandes ciudades turísticas de España", ha aseverado Caballero, que ha asegurado que "somos la Navidad de España y tenemos un flujo turístico tan importante que todas las ciudades quieren competir con nosotros". O Marisquiño, los conciertos de Castrelos y la Reconquista son otros atractivos impulsados por el Concello.

Gracias a estos eventos, el regidor ha asegurado que el nivel de ocupación hotelera alcanza una media anual del 80%. "Supone cientos de millones de euros para la ciudad, empleo y actividad para comercio y hostelería. El turismo es una industria de una enorme estabilidad, que permanece siempre", ha explicado Caballero, haciendo referencia a una declaración de Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social desde mayo de 2021.

Recorrido fotográfico por las luces de Navidad de Vigo Lino Escurís

Además, Caballero ha situado a la Navidad como clave en la creación de empleo en la ciudad. En esta materia, también ha destacado la relevancia de Navalia, Conxemar y los diferentes proyectos que se están llevando a cabo en la ciudad. "El Concello de Vigo y el Gobierno de España fueron los grandes artífices para conseguir los PERTE", ha declarado.

Por otro lado, el alcalde ha resaltado la actuación municipal en cultura, deporte, educación, medio ambiente y política social. Los conciertos de Castrelos, Vigocultura, el apoyo a más de 250 entidades deportivas, O Marisquiño, las obras de Balaídos, la atención prestada a 1.134 personas a través del Servizo de Axuda no Fogar, los 3,5 millones invertidos en el programa Vigo en Inglés y la transformación del zoo en Vigo Nature son algunas de las actuaciones municipales que ha puesto en valor.