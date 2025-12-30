Caballero asegura que el precio del autobús urbano se mantendrá igual en 2026

El Concello de Vigo congelará los precios del autobús urbano en 2026. La Xunta de Goberno Local ha aprobado la solicitud de ayudas directas al transporte público del Gobierno de España, lo que permitirá a Praza do Rei mantener las mismas tarifas que durante 2025.

Así lo ha anunciado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en un audio distribuido a los medios de comunicación. El regidor socialista ha aprovechado para señalar a la Xunta de Galicia, afirmando que el ente autonómico "sigue pagando cero euros de subvención".

"Los usuarios de la Pass Vigo pagarán lo mismo que pagan en este momento", ha asegurado Caballero que ha detallado las tarifas que continuarán pagando los vigueses y las viguesas en 2026. Cabe recordar que al billete ordinario no se le aplica ningún descuento y costará 1,63 euros.

Los usuarios de la Pass Vigo normal pagarán 0,67 euros por viaje, es decir, un 41% del coste del billete. Como ha explicado el alcalde, el Concello asumirá 0,74 euros y el Gobierno de España aportará 0,22 euros. De esta forma, la ayuda municipal supone el 45,5% del billete y la subvención estatal, un 13,5%.

Por otro lado, Praza do Rei estima que el transporte urbano de Vigo alcanzará los 19,6 millones de viajes el próximo año. De esta forma, el gobierno local aportará 14 millones de euros a la subvención de los usuarios de la Pass Vigo.

Así quedarán las tarifas del bus urbano de Vigo en 2026