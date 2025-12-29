La Xunta vuelve a pedir a Vigo que señalice el Camino de Santiago a su paso por la ciudad

El director de Turismo de la Xunta y la delegada de la Xunta en Vigo Xunta de Galicia

"La única ciudad europea que no tiene la ruta señalizada". Así de contundente se ha vuelto a mostrar la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, que ha exigido de nuevo al Concello de Vigo que señalice el Camino de Santiago a su paso por la ciudad. Además, ha puesto en valor las cifras de la variante portuguesa por la costa, que ha establecido un nuevo récord de peregrinos en 2025.

Junto al director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, ha realizado un balance de "un año que rompe todos los récords" del Camino Portugués de la Costa a su paso por Vigo. Han detallado que este itinerario que conecta Porto y Santiago de Compostela ha alcanzado los 89.440 peregrinos, un 20% más que en 2024.

Además, durante su intervención, han destacado que esta ruta supone el 16,9% del total de las rutas jacobeas a su paso por Galicia. También han destacado que 11.191 peregrinos pasaron por las instalaciones del albergue público Juan Manuel López Chaves, un dato que ha aumentado desde los 1.950 registrados en 2021, año de su inauguración.

Ortiz ha explicado que, de los 90.000 peregrinos que han recorrido las calles olívicas, 11.000 han sido estadounidenses, 9.500 alemanes y 5.500 italianos. "Hablamos de peregrinos con alto poder adquisitivo que paran varios días en Vigo, en nuestros hoteles, comercios y restaurantes", ha indicado sobre el éxito de un ruta por la que han transitado más de 300.000 personas en diez años.

Por otro lado, ha recordado la celebración de la Etapa Popular Camiño da Costa del pasado junio, que recorrió el tramo de peregrinación entre Oia y Baiona. "Este tramo contrasta con Vigo, porque por desgracia, y a pesar de las promesas, sigue siendo la única ciudad de Europa que no tiene la ruta señalizada y los peregrinos sufren las consecuencias", ha criticado Ortiz.

Por su parte, Merelles ha destacado el "importante papel que Vigo tiene en la oferta turística de Galicia y el impacto del Camino en la ciudad. "Con estas cifras se puede estimar que de media diaria hay unos 250 peregrinos que generan riqueza en los establecimientos y alojamientos de la ciudad", ha concluido.