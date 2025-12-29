Vigo aprueba la concesión de Aqualia y presume de agua de calidad: "De las cuatro mejores de España" Concello de Vigo

El Concello de Vigo ha aprobado la tercera prórroga de la concesión para la gestión integral del servicio municipal de abastecimiento de agua y saneamiento, que seguirá de la mano de Aqualia hasta 2030.

Esta nueva prórroga entrará en vigor a partir del 1 de enero y conllevará una inversión de 41,7 millones de euros en mejora de infraestructuras, la ejecución de las actuaciones previstas y el no incremento en términos reales de las tarifas durante los próximos 5 años.

Según ha informado el alcalde, Abel Caballero, la inversión se distribuirá de la siguiente forma:

Abastecimiento: 19,9 millones de euros.

10 millones de euros en renovación de redes de distribución

950.000 euros para mejorar la red de distribución.

2 millones de euros para el mallado de la red de distribución.

3 millones de euros en la renovación de la ETAP de Valladares.

500.000 euros en mejoras en la presa de Zamáns.

350.000 euros en la adecuación de los manantiales de Bembrive, Quintián y Beade.

900.000 euros en la renovación de impulsiones, instalaciones y estaciones de bombeo de agua potable.

500.000 euros para el azud de A Pasaxe.

1,5 millones de euros en la renovación y ampliación de la capacidad de los depósitos de almacenamiento.

500.000 euros para minimizar las pérdidas en el abastecimiento.

200.000 euros en ampliar la red de abastecimiento de Bembrive.

Saneamiento: 16,1 millones de euros.

8 millones de euros para renovar la red de saneamiento.

1 millón de euros para dispositivos de cuantificación de los alivios y mejora del telecontrol.

500.000 euros para la renovación del bombeo.

7,6 millones de euros para la primera fase de renovación del colector del margen del Lagares.

Depuración: 1 millón de euros para mejorar el equipamiento y las instalaciones de Teis y del Lagares.

Otras actuaciones prioritarias: 6,3 millones de euros.

1 millón de euros para la mejora del saneamiento en la calle Santa Tegra.

1 millón de euros para la mejora del canal de Eiras.

1,5 millones de euros para mejorar la red de saneamiento y abastecimiento de Coia.

134.000 euros para rehabilitar el colector en Ramón Nieto.

50.000 euros para el saneamiento de Fontiñas de Abaixo, en Cabral.

560.000 euros para adecuar el centro de interpretación medioambiental del Lagares.

450.000 euros para renovar el abastecimiento en la calle Gorxal.

260.000 euros para la renovación de la red de la calle Ramón María Ayer.

645.000 euros para la calle Ceboleira y entorno.

200.000 euros para la calle Mandín.

100.000 euros para la calle Radio Faro.

Además, Caballero ha salido al paso de lo que ha calificado como "bobadas, estupideces calumniosas y mentirosas por parte de la oposición" sobre la calidad del agua de la ciudad, y ha recordado que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) la sitúa "entre las cuatro ciudades con la mejor calidad", junto a Burgos, Las Palmas y San Sebastián.

También ha señalado que se trata de la que tiene "una de las tarifas más bajas de toda España" y que el que la consume en lugar del agua mineral embotellada "ahorra 400 euros al año".

"Lo que acabamos de reconocer con esta prórroga es que el servicio funciona bien, que el agua es barata y de gran calidad, y que hay un montón de inversiones que se van a realizar, y otro montón de inversiones que ya se realizaron", ha sentenciado.