Los servicios de Emergencias hallan a dos personas muertas en sendos pisos de Vigo

Día trágico en Vigo. Los servicios de emergencia han encontrado este viernes por la mañana a dos personas fallecidas en el interior de sendos pisos de la ciudad olívica, ubicados en las calles Ecuador y Barcelona.

Según recoge Europa Press, el primero de ellos ha ocurrido poco antes de las 11:20 horas. Entonces, un familiar del fallecido llamó al 112 Galicia solicitando asistencia sanitaria para una persona, que estaba en el suelo y no respondía a estímulos.

Sin embargo, pese a la intervención de los servicios de emergencia en la calle Barcelona, nada se pudo hacer para salvarle la vida.

Minutos después, los bomberos tuvieron que acudir a una vivienda ubicada en la calle Ecuador debido a que la persona mayor que vivía en su interior no respondía. Así lo alertó una trabajadora del servicio de ayuda en el hogar.

Los bomberos tuvieron que entrar por la fuerza en el inmueble. Una vez dentro, nada se pudo hacer para salvarle la vida a la persona. En ambos casos, todo apunta a que se trató de muertes naturales.