El PP de Vigo pedirá al Concello elaborar un Plan Estratégico para fomentar el comercio local

El Partido Popular de Vigo ha presentado una moción para instar al Concello a "impulsar medidas reales y efectivas para impulsar el pequeño y mediano comercio". "En nuestra ciudad se cierra un negocio cada tres días", ha afirmado ante los medios la presidenta del PP local, Luisa Sánchez.

"No solo son cifras, detrás de cada uno de esos cierres hay familias", ha añadido la también vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra, quien ha anunciado que su grupo llevará esta moción al pleno del próximo lunes 29 de diciembre. Además, ha indicado que en Vigo hay más de 1.200 locales comerciales vacíos.

Entre otras cuestiones, los populares propondrán campañas mensuales por barrios y lanzar un bono comercio municipal, "siguiendo el ejemplo de otras ciudades gallegas o de la Xunta de Galicia". También plantean la ampliación de las bonificaciones fiscales o la implantación del sello Mercados Excelentes en las plazas de abastos.

"También reclamamos que se convoque la Mesa Local de Comercio, que lleva quince años sin reunirse, y que se elabore un Plan Estratégico del Comercio de Vigo con el horizonte puesto en el año 2030", ha señalado Luisa Sánchez. La líder popular considera que el sector está en "profunda crisis" y precisa de "todas las armas posibles" para "fomentar el consumo".

"Campañas de verdad, no mediante ocurrencias o banderolas colocadas por el señor Caballero en las calles en las que lo que más destaca es el logotipo del Concello de Vigo. O el ya tristemente conocido anuncio de que se iba a poner en marcha un Amazon vigués para impulsar el comercio electrónico entre el pequeño comercio", ha criticado Luisa Sánchez.

La líder popular considera que las medidas que debe plantear el gobierno local deben ser "habladas y consensuadas con el sector", no a través de "ideas y anuncios que no sirven para nada, salvo para desquitarse porque de repente a alguien le entran las prisas después de que el entrenador del Celta participe en una campaña para fomentar el comercio".