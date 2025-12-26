Desmantelada en Vigo una 'macrotrama' que defraudó más de 300 millones en el IVA de hidrocarburos

La Agencia Tributaria ha desmantelado una red de defraudación de IVA en el sector de los hidrocarburos, a la que se imputa un fraude de más de 300 millones de euros en 2024. Se trata de una 'macrotrama' presente en todo el territorio nacional, incluido Vigo, y una estructura formada por 38 sociedades.

Así, tal y como ha informado en un comunicado la entidad este viernes, se trata de una de las dos mayores tramas de IVA desarticuladas hasta la fecha en España en dicho sector. Según Europa Press, la Agencia Tributaria ha realizado 18 entradas y registros en inmuebles de todo el Estado, incluido Vigo y otras localidades como Madrid, Zaragoza o Marbella.

En ellos, intervinieron un gran número de inmuebles, vehículos, embarcaciones, cientos de cuentas bancarias, criptoactivos, un importante volumen de dinero en efectivo, obras de arte, artículos de lujo y metales de alto valor económico.

Detención de cinco responsables

Además, en el marco de esta operación, denominada 'Pamplinas Stars', y en la que han participado más de 160 funcionarios de la Agencia Tributaria, han sido detenidas cinco personas responsables de la organización criminal, incluyendo a uno de sus líderes. Este individuo ya se encuentra en prisión, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, organización criminal y blanqueo de capitales.

La investigación de esta 'macrotrama' de defraudación arranca a mediados de 2024. Entonces, la Agencia Tributaria comenzó a analizar el posible fraude de un operador al por mayor que empezó a vender grandes cantidades de hidrocarburos a finales de 2023.

Cabe recordar que en aquel momento no había entrado en vigor la modificación normativa que obliga a las sociedades de alta en el Registro de Extractores de hidrocarburos (Redef) a presentar declaraciones mensuales y estar en el sistema de Suministro Inmediato de Información (SII).

De este modo, la operadora presentaba declaraciones trimestrales y solo tenía obligación de identificar a sus clientes y proveedores ante la Agencia Tributaria con carácter anual.

A través de empresas instrumentales

Esta primera operadora habría basado su esquema defraudatorio en la declaración trimestral de unas cuotas de IVA devengado muy inferiores a las ventas que realizaba y unas cuotas de IVA soportado muy superiores a las reales. Según la Agencia, habría estado operando a través de empresas instrumentales, quienes formalmente facturarían a los destinatarios finales el producto extraído por la primera.

La Agencia Tributaria dio entonces de baja en el Redef a esta primera operadora fraudulenta a mediados de 2024. Pero la actividad delictiva continúa con una segunda operadora, que comienza a vender grandes cantidades de hidrocarburo en octubre de 2024.

En apenas un mes la Agencia también la da de baja en el registro. En ese lapso de tiempo, entre octubre y noviembre, esta segunda operadora habría defraudado según los investigadores 123 millones de euros.

A mediados de diciembre de 2024, arranca la actividad fraudulenta de una tercera operadora que, hasta entonces, había estado vendiendo hidrocarburo dentro de depósito fiscal a otros operadores. A los cinco días del inicio de su actividad fraudulenta la Agencia también da de baja esta operadora del Redef.

Inhabilitación de tres operadoras

Inhabilitadas las tres operadoras para operar como mayoristas de hidrocarburos y, por tanto, expulsadas ya del mercado, continúan las investigaciones, dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional y bajo la coordinación de la Fiscalía Anticorrupción.

La Agencia Tributaria destapó una "vasta y compleja" estructura formada por hasta 38 sociedades y diseñada para una doble finalidad: servir a la defraudación del IVA repercutido y no ingresado en las arcas públicas, y trasladar al extranjero los fondos obtenidos con el fraude para tratar de impedir su trazabilidad.

Una parte de los fondos obtenidos por la organización, que también contaba con una amplia red de testaferros y la colaboración de asesorías legales para su actividad delictiva, se destinaba a adquirir sociedades con alta en el Redef. El objetivo: dar continuidad a la defraudación.

En este sentido, la entidad ha terminado explicando que esta mecánica permitía un "rápido aumento" de las ventas a bajo precio gracias a la defraudación del IVA y una expansión de la operativa por todo el territorio nacional. De esta forma, el impacto del fraude en la Hacienda pública y sobre la competencia en el sector se concentraba en un escaso margen de tiempo de funcionamiento efectivo de la organización.