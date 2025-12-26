El BNG propondrá rechazar la Zona de Bajas Emisiones de Caballero: "La mala copia de Madrid Central"

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo presentará una moción para rechazar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) aprobada por el Concello. Los nacionalistas se oponen así a lo que consideran la "mala copia de Madrid Central".

Así lo ha anunciado este viernes el portavoz municipal de los nacionalistas, Xabier P. Igrexas, quien ha advertido de que la ciudad arrastra un grave problema estructural de movilidad, "fruto de un modelo que durante décadas priorizó el vehículo privado frente a alternativas más justas y sostenibles".

En esta línea, ha recordado que Vigo es "la ciudad de la península con más vehículos por habitante", con un tráfico "colapsado", un espacio público creciente "ocupado por los coches" y un "impacto directo en la salud del vecindario".

Por eso, Igrexas ha argumentado que las Zonas de Bajas Emisiones no pueden convertirse "en un simple trámite ni en una imposición aparentemente técnica". Así, ha criticado que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, haya optado por un modelo "limitado y fragmentado en pequeños perímetros".

"Es un modelo caro, poco eficaz a nivel ambiental y profundamente injusto socialmente", ha denunciado Igrexas, que ha recordado que, aunque se insiste en que no habrá multas, la propia documentación oficial reconoce la existencia de un régimen sancionador que entrará en vigor en 2026.

Para el portavoz nacionalista, el problema de fondo es que se presenta la ZBE como una medida ambiental mientras "no se invierte ni un euro más en mejorar el transporte público, aumentar frecuencias, abaratar tarifas o ofrecer alternativas reales al uso del coche".

Proponen otro modelo

"El reto no es sustituir vehículos de combustión por eléctricos, sino reducir el uso del coche particular en la ciudad", ha recalcado Igrexas, quien ha explicado que el BNG defiende un proyecto integral de ZBE y no uno reducido a "cuatro islas".

"Nuestro objetivo es una ZBE entendida como oportunidad y no como castigo, una herramienta para hacer Vigo más habitable, más saludable y más justa, ofreciendo alternativas al uso del coche en lugar de multas", ha afirmado el concejal nacionalista, sobre una alternativa elaborada a partir de recomendaciones de entidades como la Red de Ciudades que Caminan.

Además, consideran que sea una medida que tenga en cuenta la opinión de los vecinos y las vecinas. En consecuencia, el próximo lunes defenderán una moción para dejar sin efecto la aprobación de la ZBE e iniciar un proceso participativo para definir un nuevo modelo.