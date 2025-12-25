Vigo abre los regalos de Papá Noel con temperaturas bajas

La ciudad de Vigo se ha levantado este 25 de diciembre con los regalos de Papá Noel bajo el árbol, pero con una sensación térmica baja según la predicción de Meteogalicia.

El termómetro ha marcado hasta tres grados de temperatura mínima, un valor que de todos modos presenta un ligero ascenso. Las máximas se situarán en 13 grados.

Los cielos presentarán una estampa de nubes y claros, con períodos poco nublados o incluso despejados.

No obstante, la ciudad no espera lluvias hasta que avance el calendario, con porcentajes bajos para los períodos centrales del día.

Con respecto a la calidad del aire, se mantiene en un parámetro favorable en general.