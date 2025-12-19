La Empresa Municipal de Vivienda de Vigo asumirá la construcción de 200 pisos en Santa Cristina Concello de Vigo

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha informado de que la primera actuación de la Empresa Municipal de Vivienda será asumir la construcción de 200 pisos en la zona de Santa Cristina.

Así lo ha asegurado tras la reunión de la Comisión de Estudio de la empresa, en la que se han abordado asuntos como la memoria justificada de viabilidad, el borrador de estatutos y del plan de trabajo.

El regidor ha señalado que "se avanza a buen ritmo" y que tendrá un capital inicial de 4,5 millones de euros para alquiler, construcción, venta y rehabilitación de vivienda, además de gestionar todos los inmuebles que se incorporen al Plan de Alquiler Municipal.

Oferta de empleo público para 2026

Además, la junta de gobierno local de Vigo ha aprobado este viernes la oferta de empleo público para 2026, que contará con 79 plazas.

Según ha avanzado Caballero, 69 de ellas son puestos de funcionariado y 10 de personal laboral. Además, 60 serán de acceso libre y 19 de promoción interna. La oferta contempla ocho plazas nuevas para el servicio de extinción de incendios.

"Por tanto, en este momento tenemos todas las plazas de bomberos en oferta. Todo está en ejecución", ha reivindicado, asegurando que "se está prestando especial atención", al igual que a la Policía Local.

El alcalde también ha informado de que la junta de gobierno local también ha aprobado el plan anual de contratación del Concello para 2026, con un importe estimado de los contratos que asciende a 236,5 millones de euros.