El Supremo rechaza el recurso de Audasa, obligada a devolver los peajes cobrados durante las obras de Rande

Audasa, concesionaria de la autopista AP-9, deberá devolver parte de los peajes cobrados durante las obras llevadas a cabo en el Puente de Rande. Así lo confirma el Tribunal Supremo, que ha rechazado el recurso presentado por la empresa, que presentó un incidente de nulidad de actuaciones como paso previo a un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

En su providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Supremo considera que no se ha justificado la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, como reclamó la empresa. Los magistrados aseguran que "la invocación formal de un derecho constitucional no permite promover este incidente excepcional para intentar reabrir una controversia ya resuelta".

Por ello, ha rechazado el recurso, indicando que no cabe recurso contra su providencia. Argumento que también defiende la asociación En-Colectivo, que ha celebrado que el Supremo rechazase la "maniobra" de Audasa, que presentó un "incidente de nulidad de actuaciones" al considerar que se habían vulnerado "derechos fundamentales".

"Con esta nueva resolución, el Tribunal Supremo desmonta de forma contundente el argumento esgrimido por la concesionaria y deja claro que el procedimiento se desarrolló con todas las garantías, sin que exista lesión alguna de derechos fundamentales. Para En-Colectivo, este pronunciamiento refuerza aún más la solidez jurídica de la sentencia y consolida el derecho de los miles de usuarios afectados a recuperar lo pagado indebidamente, con los intereses correspondientes", ha reivindicado la asociación.

Aunque Audasa podría aún intentar interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, desde En-Colectivo consideran que la "contundencia" de la providencia del Supremo hace "muy difícil" que dicho recurso pueda prosperar, "al carecer de contenido constitucional real". Por ello, confían en la devolución "inmediata" de los peajes cobrados de forma indebida.

"Este rechazo supone un paso muy importante y envía un mensaje claro: las sentencias están para cumplirse y los derechos de los ciudadanos deben ser respetados", ha señalado Diego Maraña, presidente de En-Colectivo. "Confiamos en que Audasa abandone definitivamente la vía de la dilación y proceda a devolver cuanto antes el dinero a los usuarios, que llevan años esperando justicia", ha añadido.