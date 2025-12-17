Redondela (Pontevedra) y Gobierno colaboran en la restauración de la memoria de los represaliados Delegación del Gobierno en Galicia

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha comprometido este miércoles en Redondela el apoyo del Gobierno de España para la reparación de las personas represaliadas que pasaron por la isla de San Simón entre 1936 y 1943, y de los que colaboraron en su supervivencia poniendo en riesgo su propia seguridad.

Así lo ha anunciado durante la presentación del proyecto impulsado por el Concello redondelano y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que busca poner nombre y rostro a las más de 5.600 personas que estuvieron recluidas en este penal franquista y a las 517 víctimas mortales que dejó.

El proyecto se concreta en una página web que recoge información sobre los presos y sobre las llamadas madriñas, mujeres que ayudaron a los reclusos en condiciones extremas. Pedro Blanco ha destacado que se trata de un trabajo conjunto entre el Concello y el Gobierno central que supone "un paso decisivo en la reparación de las víctimas" y una herramienta clave para divulgar la historia y ponerla al alcance de la ciudadanía.

En este marco, ambas administraciones hicieron un llamamiento para localizar a familiares de los presos y actualizar la base de datos de cara a la organización de un acto de reparación previsto para 2026.

La iniciativa se suma al inicio del expediente para declarar las islas de San Simón y San Antón como Lugares de Memoria Democrática y refuerza, según ha subrayado el delegado, la apuesta institucional por la memoria como base de convivencia, justicia y libertad.

Por su parte, la alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, ha destacado la puesta en marcha de la nueva web municipal de Memoria Democrática como un hito histórico para el Concello, que por primera vez ofrece desde su portal institucional información sobre la represión franquista, con contenidos tanto para la investigación como para el público general y recursos didácticos destinados a los centros educativos.