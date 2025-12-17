A prisión un hombre en Vigo por estafar a dos personas con falsos alquileres

Un hombre ha sido condenado en Vigo a un año y medio de cárcel por estafar a dos personas con falsos alquileres de pisos. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la pena impuesta por la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en la ciudad olívica.

Así, como informa Europa Press, la Sala de lo Civil y Penal del TSXG ha desestimado el recurso de apelación presentado por el acusado, tras ser condenado por undelito continuado de estafa agravada a 18 meses de prisión y una multa de 1.260 euros. Además, deberá indemnizar con más de 2.000 euros a las víctimas.

El tribunal considera probado que el procesado contactó con una mujer en febrero de 2024, sabiendo que ella estaba buscando una vivienda en Vigo, y le ofreció el alquiler de un piso por 600 euros mensuales.

La víctima aceptó y le ingresó 600 euros en concepto de reserva, ya que la vivienda estaba siendo supuestamente reformada y no podría ocuparla hasta el mes siguiente.

Cuando llegó el momento, el acusado puso excusas para que la mujer no pudiese acceder al piso y le pidió otros 600 euros con el pretexto de que tenía que inscribir la vivienda en un registro de alquileres de la Xunta.

Poco después le solicitó otros 220 euros para un seguro de alquiler, pero la víctima nunca pudo acceder al piso ni recuperó el dinero. Además, el varón estafó también a otra persona, que le ingresó hasta 700 euros.