La Xunta cifra las ayudas concedidas a Vigo para la gestión de residuos en 4,3 millones

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha visitado este martes la planta de transferencia de residuos de Guixar, en Vigo, y ha cifrado en 4,3 millones de euros las ayudas concedidas al Concello para la mejora de la gestión de sus residuos.

Según Vázquez, la ciudad olívica es de las más beneficiadas por estas ayudas y sólo este año se le han concedido 1,5 millones que han servido para la adquisición de tres camiones de recogida separada de biorresiduos, composteros, y otras actuaciones.

Entre 2023 y 2024, el Concello de Vigo recibió más de 2,3 millones de euros en distintas líneas de ayudas, destinados a la adquisición de camiones, contenedores para materia orgánica, calderos, bolsas y sacos, composteros y kits de compostaje, campañas de información, etc.

La conselleira ha incidido en que estas ayudas se suman a los más de 3,5 millones de euros invertidos en la planta de Guixar entre 2024 y 2025.

Con todo, hay una parte de la actuación que aún no está en funcionamiento, la tolva para biorresiduos, pendiente de un informe de ruidos por parte del consistorio.