La Xunta cifra las ayudas concedidas a Vigo para la gestión de residuos en 4,3 millones

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha destacado que el Concello de la ciudad olívica es de los más beneficiados

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha visitado este martes la planta de transferencia de residuos de Guixar, en Vigo, y ha cifrado en 4,3 millones de euros las ayudas concedidas al Concello para la mejora de la gestión de sus residuos.

Vista de Vigo desde el monte de O Castro.

Según Vázquez, la ciudad olívica es de las más beneficiadas por estas ayudas y sólo este año se le han concedido 1,5 millones que han servido para la adquisición de tres camiones de recogida separada de biorresiduos, composteros, y otras actuaciones.

Entre 2023 y 2024, el Concello de Vigo recibió más de 2,3 millones de euros en distintas líneas de ayudas, destinados a la adquisición de camiones, contenedores para materia orgánica, calderos, bolsas y sacos, composteros y kits de compostaje, campañas de información, etc.

La conselleira ha incidido en que estas ayudas se suman a los más de 3,5 millones de euros invertidos en la planta de Guixar entre 2024 y 2025.

Con todo, hay una parte de la actuación que aún no está en funcionamiento, la tolva para biorresiduos, pendiente de un informe de ruidos por parte del consistorio.