El PP alerta de que Vigo podría quedarse sin las bonificaciones del Gobierno para el transporte público

El PP de Vigo ha advertido que el Concello podría no recibir los 1,9 millones de euros para bonificar el transporte urbano al no cumplir con las exigencias impuestas por el Gobierno de Pedro Sánchez.

"En principio habrá que devolver la subvención de 1,9 millones de este segundo semestre, pero es que además Vigo probablemente no pueda optar a la nueva prórroga de las ayudas anunciada ayer por Pedro Sánchez, si como parece lógico se mantienen las mismas exigencias", ha señalado el portavoz popular, Miguel Martín, sobre las ayudas que implican la gratuidad del Vitrasa para menores de 15 años y los descuentos de la PassVigo.

Según Martín, una de las "exigencias imprescindibles" es la de laimplantación de las Zonas de Bajas Emisiones antes de que finalice el año, que el alcalde Abel Caballero "se comprometió por escrito" a ponerlas en marcha antes del 31 de diciembre. A pesar de no compartir el planteamiento del Gobierno local, ya que los populares están en contra de las sanciones económicas que plantea, reiteran que "es una obligación impuesta no por Europa, sino por el Gobierno de Pedro Sánchez".

"Desde el PP de Vigo exigimos a Abel Caballero que dé la cara y explique las consecuencias de la incompetencia de su gobierno. No basta con decir que no se está de acuerdo con este modelo de Zona de Bajas Emisiones. Nosotros tampoco", ha destacado, y ha criticado que "en Vigo seamos incapaces de cumplir en tiempo y forma con una ley, además, de Pedro Sánchez" y que el centro de la ciudad se haya convertido "en una zona de altas emisiones por la Navidad".

El portavoz del PP vigués ha recordado que los grandes perjudicados son los usuarios del Vitrasa y ha incidido en el "incumplimiento" de los requisitos que el Gobierno de Caballero asumió por escrito y que "no está ni la ordenanza que las regula". Además, ha puntualizado, "los ayuntamientos podrían verse sometidos también a una importante sanción por incumplimiento de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética".