La Policía Nacional de Vigo detiene a siete personas por una reyerta en una vivienda "okupada"

La Policía Nacional detuvo en Vigo a siete personas durante una intervención este pasado domingo. Una reyerta en una casa ocupada en el entorno de la Avenida de la Florida llamó la atención de los agentes, que actuaron tras un aviso recibido en el 091.

Según han informado fuentes policiales, una persona alertó de que se estaba produciendo una pelea en el interior de un inmueble. Al llegar, los agentes observaron a varias personas con heridas graves, de las que tres tuvieron que ser evacuadas a un centro sanitario.

El enfrentamiento se produjo cuando una pareja se presentó en la vivienda para recuperar unas pertenencias que, supuestamente, les habían sustraído. Entonces, se inició una pelea entre la pareja y las personas que estaban en el inmueble.

Ante la gravedad de los hechos y la presencia de personas atrincheradas, se personó en el lugar la Unidad de Intervención Policial y se activó el protocolo de delitos violentos.

Poco después, estos agentes efectuaron la entrada en la vivienda, donde localizaron a varios de los implicados, así como objetos contundentes y armas blancas supuestamente empleados en la agresión.

Además de detener a seis personas implicadas en la reyerta, los agentes detuvieron a una séptima por un delito de robo con violencia o intimidación. La investigación continúa abierta y los detenidos fueron puestos a disposición judicial.