La Policía Local de Vigo organiza un día de puertas abiertas para la ciudadanía

El próximo 20 de diciembre, sábado, el Concello de Vigo organizará una jornada de puertas abiertas en la sede de la Policía Local de la ciudad. Así lo anunció el regidor local, Abel Caballero, que invitó a toda la ciudadanía a participar en esta iniciativa.

Se trata de conocer, en primera persona, cómo trabaja la Policía Local, y los medios que emplea. Así, en la Praza do Rei, habrá furgones, coches-patrulla, unidades de motoristas y de subsuelo, entre otros.

También habrá una exhibición de drones y una visita guiada por las estancias de la Policía Local: Gimnasio, sala de semáforos, reanimación, o tráfico.