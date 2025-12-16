El Concello de Vigo iniciará mañana la instalación de gradas en el Parque Nelson Mandela de Navia Concello de Vigo

El Concello de Vigo iniciará este miércoles la instalación de las gradas del Parque Nelson Mandela de Navia, que integrarán este espacio con la vía pública gracias a unas gradas y unas escaleras que permitirán el acceso peatonal a la parte superior.

"Primero vamos a solucionar la inestabilidad del muro", ha avanzado el alcalde Abel Caballero, ya que una parte se había caído y el gobierno lo había derruido hace poco más de un año.

La obra tendrá una inversión de cerca del medio millón de euros y esta primera fase estará rematada a finales de esta semana, mientras que el conjunto de la obra "debe estar acabada antes de que acabe el año", ha señalado Caballero.