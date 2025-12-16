Abel Caballero señala que la dirección del PSdeG "se equivocó" en el caso Tomé

Abel Caballero y el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en el XV Congreso Regional del PSdeG, en marzo de 2025 César Martínez - Europa Press - Archivo

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, considera que la dirección del PSdeG "se equivocó" en la gestión de las denuncias por acoso sexual contra el expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé. El regidor socialista considera que se reaccionó tarde, aunque ha eludido pronunciarse sobre el futuro del liderazgo José Ramón Gómez Besteiro al frente del partido en Galicia.

Así lo ha manifestado en declaraciones a Europa Press, en las que ha señalado que la cúpula del PSdeG no actuó correctamente, al dejar pasar un mes y medio desde que tuvo conocimiento de la situación. Además, ha añadido que fue "un error" no comunicarla a la entonces responsable de Igualdad, Silvia Fraga, "una persona de una enorme sensibilidad y trayectoria feminista".

Ahora bien, Caballero ha reconocido que, una vez se hicieron públicas las denuncias, el PSdeG "sí actuó rápidamente", y Tomé dejó de ser miembro del partido, renunció a la Diputación de Lugo "y se le pidió el acta"- "Pero es cierto, arrancaron tarde públicamente (...), no se siguieron los protocolos, que era decirlo rápidamente a quien tenía que tomar decisiones", ha añadido.

También ha subrayado que "hay una enorme sensibilidad" en el PSdeG por lo ocurrido, que se traslada en el manifiesto de apoyo a Silvia Fraga. La alcaldesa de A Coruña o el expresidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, rubricaron este texto, que han firmado unas 70 mujeres socialistas en apoyo de la ex responsable de Igualdad del partido y demandando esclarecer los hechos y proteger a las víctimas.

"La buena línea" marcada por Carmela Silva

El regidor olívico ha afirmado que "es un manifiesto bien hecho", pero ha matizado que, en lo concreto, él se adhiere a la carta publicada por la presidenta del PSdeG y teniente de alcalde en Vigo, Carmela Silva, en el diario Faro de Vigo. Cabe recordar que ni el alcalde ni su número dos han han suscrito el documento.

Caballero ha subrayado que Carmela Silva, en su texto, analiza lo ocurrido y "plantea una forma de actuar a partir de ahora, cómo tiene que ser", en lo que ha calificado como "la buena línea para continuar". También ha insistido en que "lo primero es atender a este caso concreto" y trabajar para tener unos "protocolos claros", "buscar una forma distinta" de actuar y hacer con rapidez "y muchísima transparencia".

Liderazgo de Besteiro

Por otro lado, cuestionado por el liderazgo de Besteiro como secretario xeral del PSdeG, Caballero ha eludido pronunciarse. El regidor socialista ha argumentado que hace tiempo que no participa en las cuestiones orgánicas del partido en Galicia. "No sé qué está sucediendo en el ámbito orgánico", ha afirmado.

Ahora bien, ha detallado que, si hubiera ese cuestionamiento, "sin ninguna duda, Vigo tendrá algo que decir, como lo tendrá que decir toda Galicia". "Si hay algún cuestionamiento, esto es un partido político y la gente es libre de plantear lo que desee", ha apuntado.

Con respecto a la situación del PSOE a nivel nacional, el regidor olívico se ha remitido a las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que reconoció "errores" y reivindicó el papel del socialismo "liderando el feminismo y la lucha por la igualdad desde hace décadas en España.