El tiempo en Vigo: Adiós sol, hola lluvia

El segundo fin de semana de diciembre estuvo marcado por un sol radiante y temperaturas no demasiado bajas para la época del año actual, sin embargo, parece que, con el inicio de semana, volverá a reinar la inestabilidad atmosférica.

Esta mañana hemos amanecido en la ciudad con sensación térmica de frío. Y es que los termómetros no se saldrán del límite entre los 10 grados, en la mínima, y los 14 grados, en la máxima. Se espera que vuelvan las lluvias con el paso de las horas.

Mañana martes, los cielos se mantendrán en alternancia de nubes y claros, si bien también se esperan precipitaciones en forma de chubascos débiles. Las máximas se mantendrán en los 14, sin embargo, la mínima bajará hasta los siete grados.

Ya el miércoles parece que podría recuperarse cierta estabilidad en lo meteorológico. Se prevén nubes altas y temperaturas, eso sí, más extremas: De seis grados, la mínima, y de 16, la máxima.