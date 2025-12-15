Continúa la búsqueda de los tres marineros del pesquero volcado en la desembocadura del Miño (Pontevedra)

Imagen del pesquero portugués que naufragó en la desembocadura del río Miño Salvamento Marítimo

Galicia y Portugal han retomado a primera hora de este lunes la búsqueda de los tres tripulantes del pesquero portugués que naufragó en la desembocadura del río Miño (Pontevedra). Los servicios de emergencia empezaron el operativo este domingo.

La búsqueda, coordinada por las autoridades portuguesas, se inició pasadas las 13:30 horas de este domingo. Entonces, la Comandancia Naval del Miño recibió el aviso de la localización de una embarcación volcada en la desembocadura del río, cerca de la Illa da Ínsua.

Durante la pasada jornada, los servicios de emergencias localizaron a dos tripulantes, uno portugués y otro indonesio. Este lunes, continúa la búsqueda de los otros tres marineros, todos ellos de origen indonesio.

Tal y como han confirmado fuentes de Salvamento Marítimo consultadas por Europa Press, la embarcación se trata del pesquero portugués 'Vila de Caminha' y apareció al lado de la costa portuguesa en la desembocadura del Miño.

Para el operativo, Salvamento movilizó a la Salvamar Mirach, un avión Sasemar 101 y un helicóptero Koala. Además, el helicóptero de rescate Pesca I, de Gardacostas de Galicia, colabora en la búsqueda.