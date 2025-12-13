Redondela (Pontevedra) licita por 877.000 euros las obras de la plaza Ponte da Lima

La transformación integral de la plaza Ponte da Lima, conocida también como la de la Petanca, en el concello pontevedrés de Redondela, comenzará en el primer trimestre de 2026. El Concello ha sacado a licitación las obras por un importe de 877.438,37 euros.

La alcaldesa, Digna Rivas, señala que esta actuación va a "revitalizar y renovar un gran espacio para el uso de la ciudadanía que actualmente se utiliza solo como zona de paso". La actuación a realizar conservará el árbol existente y también la pérgola con una parra, y se compatibilizará con la humanización y naturalización de todo el espacio.

Para ello, se instalarán nuevos pavimentos y vegetación, tanto en la parte delantera como en el lateral del edificio existente. La plaza servirá de antesala al nuevo Vivero de Empresas que tiene en marcha Zona Franca. Habrá distintas zonas verdes y una grada revestida en madera. También se añadirán módulos para aparcar bicicletas, papeleras y nueva iluminación con tecnología LED de mayor eficiencia energética, bajo consumo y gran duración.

Un ascensor de acero, vidrio y aluminio salvará el gran desnivel existente en la zona y mejorará la movilidad de los peatones. El elevador unirá verticalmente la avenida Ernestina Otero con la calle Subida a la Estación Vieja. En esta parte se sitúan servicios como un centro de día, una escuela infantil y un centro de fisioterapia, además de muchas viviendas.

También, en la parte posterior de la parcela se construirá una grada aprovechando la pendiente natural del terreno para utilizarlo como un auditorio al aire libre. Tendrá una capacidad de más de 200 espectadores y podrá emplearse para eventos y actividades culturales como conciertos, recitales, obras de teatro, etc. La grada será de hormigón revestido en madera y se mantendrá la vegetación con nuevos arbustos y árboles. Se trata de un espacio que ya se emplea como escenario del Festival Internacional de Títeres.