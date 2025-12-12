Ofrecido por:
Vigo, cuarta ciudad con menos desigualdad de España
Según un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) sobre la renta personal, la ciudad olívica sólo tiene por delante a Gijón, Zaragoza y Valladolid en base a los datos de 2021 y 2022
Vigo es la cuarta ciudad de España con menos desigualdad, en base a los datos de la renta personal de los años 2021 y 2022.
Así lo asegura un estudio llevado a cabo por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que sitúa por delante de la ciudad olívica a Gijón, Zaragoza y Valladolid.
Vigo se sitúa a la cabeza de los municipios más grandes de España, a muy poca distancia de la capital pucelana; por detrás, se encuentran ciudades como Palma de Mallorca, Valencia, Murcia o Barcelona.
Cierran esta clasificación Madrid, Málaga y Alicante.