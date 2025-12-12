Vigo, cuarta ciudad con menos desigualdad de España

Vigo es la cuarta ciudad de España con menos desigualdad, en base a los datos de la renta personal de los años 2021 y 2022.

Así lo asegura un estudio llevado a cabo por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que sitúa por delante de la ciudad olívica a Gijón, Zaragoza y Valladolid.

Vigo se sitúa a la cabeza de los municipios más grandes de España, a muy poca distancia de la capital pucelana; por detrás, se encuentran ciudades como Palma de Mallorca, Valencia, Murcia o Barcelona.

Cierran esta clasificación Madrid, Málaga y Alicante.