Vigo

Vigo, cuarta ciudad con menos desigualdad de España

Según un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) sobre la renta personal, la ciudad olívica sólo tiene por delante a Gijón, Zaragoza y Valladolid en base a los datos de 2021 y 2022

Vigo es la cuarta ciudad de España con menos desigualdad, en base a los datos de la renta personal de los años 2021 y 2022.

Así lo asegura un estudio llevado a cabo por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que sitúa por delante de la ciudad olívica a Gijón, Zaragoza y Valladolid.

Vigo se sitúa a la cabeza de los municipios más grandes de España, a muy poca distancia de la capital pucelana; por detrás, se encuentran ciudades como Palma de Mallorca, Valencia, Murcia o Barcelona.

Cierran esta clasificación Madrid, Málaga y Alicante.