El Puerto de Vigo avanza en la instalación de las pasarelas del observatorio submarino de Peiraos do Solpor APV

El Puerto de Vigo continúa avanzando en el desarrollo de su proyecto estratégico Peiraos do Solpor con el inicio, el próximo domingo 14 de diciembre, de los trabajos de posicionamiento y montaje de una grúa de gran tonelaje en el Paseo de los Peces.

Esta actuación permitirá comenzar la instalación de las pasarelas de acceso al observatorio submarino, cuya colocación está prevista entre el lunes 15 y el martes 16 de diciembre, y se prolongará a lo largo de toda la semana. Una vez finalizadas las labores, se procederá al desmontaje de la grúa.

Para la operativa se empleará una grúa de 650 toneladas, que se situará sobre el propio paseo. Los trabajos comenzarán con la instalación de las pasarelas del lado mar y continuarán posteriormente con las del lado tierra.

Como consecuencia de estas actuaciones, el Paseo de los Peces permanecerá cerrado al público de forma continuada desde el domingo 14 hasta el viernes 19 de diciembre; en caso de finalizar antes de lo previsto, se comunicará su reapertura anticipada.

Esta infraestructura, sin precedentes en el país y con muy pocos ejemplos a nivel mundial, busca convertirse en un nuevo atractivo turístico y reforzar la integración ambiental y social del puerto y está previsto que abra al público en la primavera-verano de 2026.