La Policía Nacional alerta del aumento de estafas relacionadas con las criptomonedas en Vigo

La Policía Nacional ha detectado un aumento de estafas relacionadas con la inversión en criptomonedas en Vigo y Redondela. Según ha alertado, los ciberdelincuentes captan a posibles inversores a través de anuncios publicados en Internet.

El cuerpo de seguridad ha explicado que cada semana reciben a víctimas en dependencias policiales para denunciar que han sido engañadas para invertir en plataformas fraudulentas que prometen una alta rentabilidad muy rápido. Además, han detallado que las cantidades estafadas son "muy altas" y han alcanzado los 2.000.000 de euros.

El modus operandi de los ciberestafadores es sencillo: utilizan páginas web y redes sociales para ofrecer falsas inversiones en criptomonedas. Para darle mayor credibilidad se valen de la inteligencia artificial con la que crean anuncios con la imagen y voz de personalidades famosas. El objetivo: generar mayor confianza en el negocio.

Una vez que la víctima ha invertido, reciben dinero en concepto de beneficios. Según la Policía Nacional, este es el "gancho" para que aumenten la cantidad depositada. Luego, en el momento en el que solicitan la retirada del capital, los estafadores crean identidades falsas con las que volver a embaucar y presionar a los inversores.

En algunos casos las víctimas vuelven a ser estafadas cuando, con el pretexto de recuperar el dinero invertido, reciben llamadas de falsos abogados especializados en este tipo de hechos delictivos y les solicitan nuevamente dinero para poder iniciar los supuestos trámites legales. Cabe destacar que muchas víctimas han llegado a solicitar préstamos para realizar una mayor inversión.

Consejos para evitar ser estafado